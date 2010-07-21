Аэропорты Шарль де Голль и Орли отменили половину рейсов

Французские авиадиспетчеры в знак протеста против слияния диспетчерских служб в рамках Евросоюза начали во вторник вечером забастовку, которая грозит серьезно осложнить воздушное сообщение на территории всей страны.

Это третья с начала 2010 г забастовка диспетчеров, объявленная в этот раз в самый разгар сезона отпусков. Сегодня ожидается отмена 20% рейсов из главного международного аэропорта страны Руасси-Шарль де Голль и 50% рейсов - из второго по значимости парижского аэропорта Орли. Перебои начались уже во вторник вечером. "Трудности возникнут на всей территории страны", - предупреждает главное управление гражданской авиации. Прогнозируемые на сегодня грозовые ливни могут еще более осложнить ситуацию. Тем не менее, ведущая французская авиакомпания Air France гарантирует выполнение всех дельнемагистральных рейсов.

Евросоюз намерен рационализировать и сделать более эффективным контроль над воздушным сообщением и в этих целях планирует ввести общее для всех 27 стран-членов ЕС управление полетами, которое сейчас осуществляется по отдельности каждой страной. Это тем более важно, что через 15 лет, по прогнозам, воздушное сообщение в странах ЕС возрастет как минимум на 50%.

С учетом того, что правительство дало твердые гарантии сохранить все привилегии воздушным диспетчерам после такой реформы, госсекретарь транспорта Доминик Бюссро квалифицировал забастовку как "несвоевременную и несоответствующую обстоятельствам". Государственный министр экологии и энергетики Жан-Луи Борлоо заявил, что реформы "европейского воздушного пространства требуют как обеспечение безопасности полетов, так и экологические соображения и необходимость экономии топлива", передает ПРАЙМ-ТАСС.