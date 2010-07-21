«Антонов» создаст центр по обслуживанию самолетов в ЮАР

Вчера, 20 июля, в ходе работы авиасалона «Фарнборо-2010» (Англия) был подписан Меморандум о взаимопонимании между ГП «Антонов» и компаниями Pamodzi Investment Holdings и Denel Aviation (ЮАР).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГП «Антонов».

В сообщении отмечается, что этот документ подтверждает намерение сторон объединить усилия в продвижении на рынок африканского континента самолетов «Антонов», а также организации центра по их обслуживанию и ремонту.

Как отметил президент – генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий КИВА, «наше предприятие уделяет большое внимание созданию эффективной структуры послепродажного обслуживания и ремонта самолетов Ан».

При этом он добавил, что подписание меморандума является одним из значительных шагов в этом направлении.

«Работая в интересах заказчика, мы делаем все возможное для обеспечения наиболее удобных условий эксплуатации наших машин», – сказал Д.КИВА.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Антонов» (Киев) создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года. В январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

АНТК им. Антонова основан в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимал участие АНТК им. Антонова, – Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.

ГП «Антонов» является правопреемником всех прав и обязанностей ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» и на сегодня состоит из главного предприятия и двух филиалов (филиал «Серийный завод «Антонов» и филиал «Антонов-Агро»).