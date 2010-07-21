В Харьковской обл. вырос объем услуг почты и связи

В Харьковской области в январе-июне 2010 года реализация услуг почты и связи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 0,2% – до 943,5 млн. грн.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление статистики ОГА.

По данным облстата, в том числе за отчетный период населению реализовано услуг почты и связи на 460,7 млн. грн. Рост объемов предоставленных услуг колеблется в пределах от 8,8% (специальная и фельдсвязь) до 38,8% (компьютерная связь).

На 39,3% вырос спрос на предоставление доступа к сети Интернет (в том числе населению – на 69,1%), IP-телефонии – в 8,4 раза. При этом сократились объемы услуг по всем видам телефонной связи: городской – на 3,4%, сельской – на 1,4%, междугородной (включая международную) – на 15,4%.

В январе-июне 2010 года наибольшая доля из общей суммы доходов приходилась на услуги мобильной – 48,7%, или 459,9 млн. грн. (в том числе населению – 34,3%, или 158,0 млн. грн.), междугородной (включая международную) – 8,9%, или 84,7 млн. грн. (населению – 10,1%, или 46,7 млн. грн.), городской – 15,2%, или 143,2 млн. грн. (населению – 22,1%, или 101,9 млн. грн.) телефонной связи.