До конца года число заказов на АН-158 увеличится до 60

Подписание контракта между ГП "Антонов" и российской лизинговой компанией "Ильюшин Финанс Ко" подтверждает высокое качество украинских самолетов. Об этом заявил министр промышленной политики Дмитрий Колесников.

"Подписание этого контракта не на словах, а на деле подтверждает высокое качество самолетов ГП "Антонов", который является гордостью отечественного производства", - сказал министр.

В свою очередь генеральный директор ИФК Александр Рубцов подчеркнул, что Ан-158 имеет хорошее будущее. "Сегодня у нас уже есть заказы на 10 таких самолетов, а до конца года мы планируем увеличить это число до 60. Что касается его предшественника - Ан-148, то по своей конструкции он идеально подходит для эксплуатации в России и за ее пределами. Количество заказов на этот самолет сегодня составляет 130 машин", - сказал он.

Как сообщалось, в первый день работы международного авиасалона в Фарнборо украинские авиаторы продали 20 Ан-158 российской ИФК. По данным СМИ, сумма сделки составила 500 млн долл.

На "Фарнборо-2010" Ан-158 впервые представлен международной авиационной общественности. Он участвует в программе демонстрационных полетов и выставлен на статической стоянке, вызывая большой интерес у посетителей и участников салона, сообщает МинПром.