ДЖД в I полугодии отремонтировала 4064 грузовых вагона

Донецкая железная дорога (ДЖД) за первое полугодие 2010 года отремонтировала в своем депо 4064 грузовых вагона парка «Укрзализныци», что на 6%, или 239 грузовых вагонов, больше, чем было запланировано.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой железной дороги.

Согласно сообщению, в частности, за указанный период были отремонтированы 21 крытый вагон, 130 хопер-цементовозов, 40 зерновозов, 3545 полувагонов, 74 окатышевоза, 47 хопер-дозаторов, 62 универсальные платформы и пр.

Кроме того, в январе-июне т.г. было оздоровлено деповским и капитальным видами ремонта 2125 грузовых единиц, которые находятся в собственности промышленных предприятий.

В пресс-службе также добавили, что в течение указанного периода в условиях депо разными видами ремонта было оздоровлено 307 пассажирских вагонов, в том числе деповским – 245, капитальным – 62 единиц. На заводах капитально отремонтировано 6 пассажирских вагонов.

Кроме того, за 6 месяцев 2010 года текущим деповским ремонтом (ТР-3 – самым сложным) было оздоровлено 10 маневровых тепловозов, 9 грузовых тепловозов, 14 электровозов.

На ДЖД уточнили, что во время текущего ремонта заменяются и восстанавливаются отдельные узлы и детали локомотива, после чего проводятся регулирование и испытание, которые гарантируют работоспособность в межремонтный период. На заводах капитально отремонтировано 5 электровозов и 6 маневровых тепловозов.

В пресс-службе напомнили, что ремонт пассажирских вагонов выполняется в депо Донецк, Мариуполь и Дебальцево. Тяговый подвижной состав ремонтируют в депо Красный Лиман (электровозы), Волноваха (маневровые тепловозы), Славянск и Красноармейск (грузовые тепловозы).

Донецкая железная дорога имеет в своем распоряжении мощную базу для ремонта грузовых вагонов – 13 депо, из них 8 могут проводить деповский и капитальный ремонт всех видов грузового подвижного состава и 5 депо специализируются на техническом обслуживании и подготовке вагонов под погрузку.