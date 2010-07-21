На Хмельниччине открылся музей Кирпы

В его бывшем доме

Хмельницкий. В селе Клубовка Изяславского района Хмельницкой области открыт музей бывшего министра транспорта и связи Украины, Героя Украины Георгия Кирпы. Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, музей размещен в доме, где он вырос. Экспозицию, размещенную в двух комнатах, составляют личные вещи Г.Кирпы, фотографии, документы, железнодорожная форма.

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