Портфель заказов Гданьской судоверфи составляет 110 млн. долл.
До июня 2011 года
Портфель заказов Гданьской судоверфи (Польша), принадлежащей украинским акционерам «Индустриального союза Донбасса» (ИСД), до июня 2011 года составляет около 110 млн. долларов.
Об этом агентству УНИАН сообщила пресс-служба судоверфи.
Как отмечается в сообщении, Гданьский судостроительный завод, согласно заключенным контрактам, выполнение которых началось в июле, построит 4 судна и поставит металлические конструкции для реконструируемого аэродрома в Гданьске.
Заказчиками судов являются три компании из Норвегии: Hellesoy Verft, Kleven Verft и Bergen Group Fosen.
Судоверфь для них, в частности, построит два парома, рыболовецкое судно, судно для обслуживания нефте- и газодобывающих платформ и два блока к нему.
Металлические конструкции, производство которых началось на предприятии в 2009 году в рамках реструктуризации, завод поставит для швецкой Rodoverken.
Как сообщал УНИАН, собственники ИСД продали в начале текущего года контрольный пакет металлургических активов российских инвесторам, оставив в своей собственности непрофильные активы, среди которых Гданьская судоверфь.
Европейская Комиссия осенью прошлого года утвердила план реструктуризации Гданьской судоверфи, приобретенной «ИСД» в 2007 году, что позволило избежать банкротства завода.
ИСД, который планировал сделать из польского завода одну из самых современных судоверфей в мире, столкнулся с требованием Еврокомиссии вернуть якобы предоставленные более 250 млн. долларов публичной помощи.
Представители ИСД заявляли, что на момент покупки завода обладали информацией о в десятки раз меньшей публичной помощи, отмечая, что требования Еврокомиссии приведут к банкротству завода.
Справка УНИАН. Корпорация «Индустриальный союз Донбасса» основана в 1995 году и является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса.