В Гостомеле осенью пройдет 7-й авиасалон "Авиамир-ХХI"

Седьмой Международный авиационно-космический салон "Авиамир-ХХI", на котором будут демонстрировать свою продукцию около 250 предприятий авиационной, ракетно-космической, оборонной и других отраслей из 30 стран, пройдет с 30 сентября по 4 октября на аэродроме "Киев-Антонов" в поселке городского типа Гостомель возле столицы Украины. Об этом сообщает РИИ Новости.

"Мы ожидаем, что это будет наиболее представительский авиационно-космический салон в Украине. Уже сегодня, за два месяца до начала работы "Авиамира", свое участие в нем подтвердили 170 отечественных и заграничных предприятий", - цитирует в среду пресс-служба кабинета министров Украины одного из членов оргкомитета Леонида Зворикина. Он уточнил, что свое участие уже подтвердили такие украинские предприятия как Государственный авиастроительный концерн "Антонов", ОАО "Мотор Сичь", Государственное предприятие "Конструкторское Бюро "Южное"имени Янгеля"и прочие. Среди зарубежных предприятий участие в роботе салона примет российская вертолетостроительная компания ОАО "Роствертол2, известна немецкая самолетостроительная компания Aquila aviation, южноафриканские самолетостроители Dеnel aviation, датские приборостроители - партнеры всемирно-известной корпорации General Electric, и еще более сотни известных предприятий и компаний. На салоне будет представлена экспозиция современных образцов авиационной и космической техники, узлов и компонентов, оборудования для аэропортов и соответствующих услуг, технологических процессов, оборудования и материалов для машиностроения. Также будет представлено более 70 самолетов и вертолетов. Запланированы демонстрационные полеты.