На переезде вблизи столицы поезд Киев-Львов столкнулся с «Фольцвагеном"

20 июля 2010 года в 22:25 на охраняющемся переезде перегона Вишневое-Боярка (Юго-Западная железная дорога) поезд №97 Киев-Львов столкнулся с легковым автомобилем "Фольцваген Пассат", сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

ДТП случилось из-за нарушения водителем автомобиля правил дорожного движения. Проигнорировав запретительные сигналы светофора, автомобиль выехал на переезд во время опускания вспомогательного шлагбаума. В результате чего состоялось столкновение автомобиля с поездом.

В результате ДТП погибли два человека - водитель и пассажир легкового автомобиля. Задержка движения поезда составила 2 часа 50 минут. Также был поврежденный локомотив и три вагона.

"Укрзализниця" обращается к водителям с призывом придерживаться правил дорожного движения и не рисковать своей жизнью и жизнью посторонних людей.