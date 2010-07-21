«Укрзализныце» сделали 600 заказов на спецвагоны

В первом полугодии 2010 г. пассажиры с ограниченными физическими возможностями сделали 592 заказа «Укрзализныце» на спецвагоны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями на железных дорогах Украины курсирует 19 специализированных вагонов: два - на Южной, по три - на Донецкой, Одесской, Юго-Западной и Львовской, 5 - на Приднепровской ж/д.

Вагоны для людей с особыми потребностями включаются в состав поездов при наличии заявки. Заказать такой вагон можно на любом вокзале, получив у дежурного вокзала бланк заявления. Вход в вагон для лиц с ограниченными физическими возможностями оборудован подъемниками для инвалидной коляски.