Кабмин утвердил перечень специализированных услуг аэропортов

Кабинет министров Украины своим постановлением №590 от 14 июля 2010 г. утвердил перечень специализированных услуг аэропортов, сообщается на официальном сайте Министерства транспорта и связи.

Документом предусматривается, что к перечню специализированных услуг отечественных аэропортов относятся, в частности, обеспечение авиационной безопасности, посадки и взлета воздушного судна, принятие, хранение, контроль за качеством, а также обеспечение услуги выдачи авиационного горючего для залива в топливозаправник или заправка баков воздушного судна.

Кроме того, специализированными услугами является обеспечение сверхнормативной стоянки воздушного судна и обслуживание пассажиров в аэровокзале.

Перечень специализированных услуг аэропортов утвержден в соответствии со ст.5 Закона Украины «О природных монополиях», которым регулируется деятельность субъектов природных монополий в некоторых сферах, в частности, специализированных услуг транспортных терминалов, портов, аэропортов.