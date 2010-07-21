Приднепровская железная дорога модернизирует нечетный путь

Приднепровская железная дорога с 19 по 23 июля модернизирует нечетный путь на участке Письмена – Раздоры. Капитальный ремонт будет производиться на станциях Обводная, Запорожье Левое и Карнауховка.

Об этом сказано в сообщении «Укрзализныци», размещенном на официальном сайте Министерства транспорта и связи.

Также в течение недели приднепровские железнодорожники заменят стрелочные переводы на станциях Нововеселая и Гуляйполе. Бесстыковочную колею заложат на перегонах Павлополье – Разъезд 319 км, Партизаны – Сокологорное и станциях Вечерний Кут, Шмаковое.

В целом, с 19 по 23 июля на Приднепровской железной дороге будет модернизировано 5,5 км колеи и отремонтировано капитальным ремонтом 2,4 км колеи. Также железнодорожники заменят 5 комплектов стрелочных переводов.

В связи с выполнением путевых работ в графике движения пригородных поездов возможны изменения.