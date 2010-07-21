Россия проведет переговоры с Монголией по поставке Ан-148

Россия намерена проводить переговоры с Монголией по поставке самолетов Ан-148.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта России, об этом руководитель министерства Игорь ЛЕВИТИН сообщил в Улан-Баторе на заседании Российско-Монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству

В частности, одним из новых направлений сотрудничества РФ и Монголии И.ЛЕВИТИН назвал начало активной совместной работы в области гражданской авиатехники.

По его словам, лизинговая компания «Ильюшин финанс» готова провести с заинтересованными предприятиями и ведомствами Монголии переговоры по поставкам самолета Ан-148, по участию в модернизации аэродромного хозяйства Монголии путем поставок современных систем УВД и организации воздушного движения.

Самолет Ан-148 разработан на украинском ОАО "АНТК имени Антонова" и серийно выпускается как на Украине, так и по лицензии в России Воронежским авиастроительным объединением (ОАО "ВАСО"). Ан-148 неприхотлив в обслуживании и имеет высоко расположенные двигатели, экономичен и соответствует всем современным международным требованиям по авиабезопасности.

Ан-148 сертифицирован по авиационным правилам АП-25 с учетом европейских норм СS-25. В феврале 2007 года этот самолет, его двигатели Д-436-148, а также вспомогательная силовая установка АИ-450-МС получили сертификаты авиационного регистра Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и государственной авиационной администрации Украины. Региональный самолет Ан-148 соответствует требованиям международных авиационных властей по шуму и эмиссии выхлопа в окружающую среду.

"Ильюшин Финанс Ко" (ИФК) - дочерняя структура Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Компания финансирует поставки практически всех российских самолетов производства ОАК, а также занимается лизингом самолетов Ил-96, Ту-204, Ан-148. Основными заказчиками поставляемой техники, помимо российских компаний, являются компании Кубы, Венесуэлы, Ирана.