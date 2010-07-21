В Винницкой области сократились грузоперевозки на 0,3%

В Винницкой области в январе-июне 2010 года перевезено 5,36 млн. тонн грузов, что на 0,3%, или на 0,016 млн. тонн меньше по сравнению с январем-июнем 2009 года.

Об этом речь идет в сообщении Главного управления статистики в Винницкой области, переданном агентству УНИАН.

В том числе 3,911 тыс. тонн отправлено железнодорожным транспортом и 1,448 тыс. тонн перевезено автомобильным.

Отправление грузов железнодорожным транспортом, по сравнению с январем-июнем 2009 г., уменьшилось на 7,1%, в т.ч. черных металлов (в 3,1 раза), каменного угля (в 1,5 раза), зерна и продуктов перемола (в 1,5 рази), строительных материалов (на 4,6%), цемента (на 9,6%).

Увеличение состоялось по отправлению нефти и нефтепродуктов (в 1,5 раза), химических и минеральных удобрений (в 2,5 раза), лома черных металлов (в 1,7 раз), лесных грузов (в 1,7 раза).

Объемы коммерческих перевозок грузов автомобильным транспортом области (с учетом перевозок физический лицами-предпринимателями) за январь-июнь 2010 г. увеличились, по сравнению с январем-июнем 2009 г., на 24,5%.

В Винницкой области в январе-июне 2010 года грузооборот увеличился на 27,6%, или на 2,189 млрд. т/км, по сравнению с январем-июнем 2009 года, - до 10,122 млрд. т/км.

Как сообщал УНИАН, В Винницкой области за 2009 год объем перевозки грузов сократился на 22,1%, или на 3,564 млн. тонн, по сравнению с 2008 годом - до 12,563 млн. тонн.