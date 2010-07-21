В Киевской области поезд столкнулся с легковым автомобилем

20 июля 2010 года в 22:25 на охраняющемся переезде перегона Вишневое-Боярка (Юго-Западная железная дорога), поезд Киев-Львов №97 столкнулся с легковым автомобилем "Фольцваген-Пассат". Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Отмечается, что ДТП случилось из-за нарушения водителем автомобиля правил дорожного движения. Проигнорировав запретительные сигналы светофора, автомобиль выехал на переезд во время опускания вспомогательного шлагбаума.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля погибли. Задержка движения поезда составила 2 часа 50 минут. Также были повреждены локомотив и три вагона.

"Укрзализниця" еще раз обращается к водителям с призывом придерживаться правил дорожного движения и не рисковать своей жизнью и жизнью других людей.