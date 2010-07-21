Регистрация кодов ИМЕИ не помешает зарубежным туристам

Изменения в правилах регистрации кодов ИМЕИ мобильных телефонов не препятствует заграничным туристам пользоваться услугами операторов мобильной связи.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР).

Как отмечается в сообщении, некоторые СМИ успели распространить информацию, которая вызывает озабоченность людей, планирующих отдых в Украине.

В УГЦР сообщили, что никаких причин для волнения у гостей, которые прибыли из-за границы в Украину, нет. Новые правила не распространяются на тех зарубежных туристов, которые пересекли границу Украины и пользуются услугами роуминга.

Если же турист решил по различным причинам находиться в Украине в течение трех месяцев и он не пользуется услугами роуминга, то для подключения его мобильного терминала к сетям украинских операторов он должен приобрести sim-карту. Согласно новым требованиям, при первом подключении оператор должен предупредить пользователя, что телефон будет обслуживаться лишь три месяца, а код ИМЕИ его телефона внесен в „серый” список. После трехмесячного срока телефон автоматически будет внесен в „черный” список и отключен оператором от сети. Использование этого телефона в будущем станет невозможным.

В случае, если человек находится в Украине больше 3 месяцев или желает посещать страну в будущем, то вступают в действие правила, согласно которым регистрация телефона в УГЦР действительно является обязательной.