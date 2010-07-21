В Херсоне за год увеличилось количество автотранспорта

По состоянию на 1 июля 2010 г количество автотранспорта на территории Херсонского городского совета составила 94,5 тыс единиц техники, что на 5,3 тыс больше, года назад. На каждую 1000 жителей Херсона приходится 255 автомобилей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии Херсона.

На предприятиях и организациях города насчитываются 8,4 тыс автомобилей.

В частной собственности физлиц находится 86,1 тыс машин, из которых 61,2 тыс легковых.

На 1 июля 2010 г по сравнению с 1 июля 2009 у частных лиц стало на 3,852 тыс. автомобилей больше.