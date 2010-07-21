В Кировоградской обл. сократилась реализация услуг почты и связи

В январе-июне 2010 года в Кировоградской области реализация услуг почты и связи сократилась на 1,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - до 197,9 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Наибольшая часть доходов получена от реализации услуг мобильной (94,1 млн. грн.), почтовой (26,9 млн. грн.), телефонной городской (25,4 млн. грн.), компьютерной (15,5 млн. грн.) и телефонной междугородней (15,4 млн. грн.) связи.

Объем реализации услуг почты и связи населению в январе-июне этого года составил 71,6 млн. грн., что на 0,1% меньше, чем в январе-июне 2009 года. Предприятиям оказано услуг на 126,3 млн. грн., что на 1,6% меньше прошлогоднего показателя.