В Киеве пройдет 7 Авиакосмический салон «Авиасвит-ХХІ»

Более 250 предприятий авиационной, ракетно-космической, оборонной и других отраслей из почти 30 стран мира примут участие в 7 Международном авиакосмическом салоне «Авиасвит-ХХІ», который пройдет с 30 сентября по 4 октября 2010 года в г. Киеве (пгт Гостомель, аэродром «Киев-Антонов»).

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины.

«Мы ожидаем, что это будет наиболее представительский авиационно-космический салон в Украине. Уже сегодня, за два месяца до начала работы «Авиасвита», свое участие в нем подтвердили 170 отечественных и зарубежных предприятий», - отметил член оргкомитета авиасалона Леонид ЗВОРЫКИН, добавив, что свое участие уже подтвердили украинские предприятия: ГП «Антонов», ОАО «Мотор Сич», КБ «Южное» и др.

Среди зарубежных предприятий участие в роботе салона примут российские вертолетостроители ОАО «Роствертол», известна немецкая самолетостроительная компания Aquila Aviation, южноафриканские самолетостроители Dеnel Aviation, датские приборостроители - партнеры всемирно известной корпорации General Electric и еще свыше сотни известных предприятий и компаний.

На салоне будет представлена экспозиция современных образцов авиационной и космической техники, узлов и компонентов, оборудования для аэропортов и соответствующих услуг, технологических процессов, оборудования и материалов для машиностроения. Также будет представлено свыше 70 самолетов и вертолетов.

В ходе авиасалона запланированы демонстрационные полеты.