Донецкий облсовет на ремонт дорог выделил 44,3 млн. грн.

В текущем году Донецкий областной совет выделил 44,3 млн. грн. на ремонт автодорог региона.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого облсовета, соответствующее распоряжение уже подписано главой областного совета Андреем ШИШАЦКИМ.

Он подчеркнул, что ремонту дорог он будет уделять повышенное внимание, потому что это одна из самых серьезных проблем в области. «В первую очередь мы отремонтируем автодороги в населенных пунктах, которые относятся к коммунальной собственности – это дороги в городах Красный Лиман, Енакиево, Константиновка, Дружковка, Макеевка, Красноармейск, поселке Розовка Шахтерского района», - сказал А.ШИШАЦКИЙ. При этом он добавил, что в этом году из областного дорожного фонда будет потрачено на ремонт 64% средств. «Эти объекты требуют первоочередного вмешательства, так как их состояние затрудняет доставку необходимых продуктов питания, медикаментов и других необходимых вещей в наши школы-интернаты, другие объекты социального назначения», - объясни председатель облсовета.

Также он сообщил, что кроме этого, в областном дорожном фонде в 2010 году предусмотрено 9 млн. грн. на капитальный ремонт дорог и мостов общего пользования и около 7 млн. грн. на их эксплуатационное содержание.