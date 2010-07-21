Цюрих подарил Виннице 18 б/у трамваев
18:46, 21 июля 2010Транспорт/Связь
4
Муниципалитет Цюриха (Швейцария) передал Винницкому трамвайно-троллейбусному управлению 18 бывших в эксплуатации одновагонных трамваев марки "Мираж".
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель мерии Винницы.
По его словам, на данный момент все вагоны разгружены и отправлены в депо.
«В ближайшие месяцы специалисты травайно-троллейбусного управления доведут техническое состояние подаренных трамваев до 100% готовности к эксплуатации», - добавил представитель мерии.
Как сообщал УНИАН, в марте этого года Цюрих подарил Виннице 16 бывших в эксплуатации трамваев. В 2007-2009 годах Цюрих безвозмездно передал Винницкому ТТУ 61 б/у трамваев.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter