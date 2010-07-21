Убытки «Укртелекома» от кражи кабеля возросли более чем в 2 раза

По итогам первого полугодия 2010 г. убытки «Укртелекома» от кражи телефонного кабеля составили 5,5 млн. грн., что более чем в два раза превышает убытки от краж кабеля за первое полугодие 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник отдела защиты имущества ОАО «Укртелеком» Виктор ЯРЕМЕНКО сегодня в ходе круглого стола на тему: «Механизмы эффективного противодействия незаконному вмешательству в работу сетей операторов и провайдеров телекоммуникаций».

По его словам, если в 2009 году из сетей «Укртелекома» было похищено 336 км кабеля на общую сумму 4 млн. грн, то за первые шесть месяцев текущего года украдено 497 км кабеля. “Если динамика І полугодия сохранится и в дальнейшем, то за 2010 год убытки компании от краж кабеля увеличатся более чем в два раза. Всплеск хищений кабеля связан с ростом цен на медь, которая стоит сейчас в пунктах приема цветных металлов около 60 грн. за 1 кг. Кроме того, росту краж способствовала безнаказанность злоумышленников, так как их редко привлекали к уголовной ответственности в связи с невысокой стоимостью украденного имущества. Наибольшее количество случаев хищения кабеля отмечено в депрессивных районах Днепропетровской, Донецкой и Луганской областей», - уточнил В.ЯРЕМЕНКО.

Вместе с тем, он отметил, что благодаря совместным усилиям «Укртелекома» и правоохранительных органов динамику роста краж удалось замедлить. «В последние месяцы количество краж заметно сократилось. Однако для того, чтобы эффективно противодействовать воровству кабеля, необходимо повысить контроль над пунктами приема цветных металлов и на законодательном уровне ужесточить наказание за кражу или порчу кабеля. Необходимо выделить кражу телекоммуникационного имущества в отдельную категорию уголовно-наказуемых преступлений», - убежден представитель «Укртелекома».

Справка УНИАН. Компания «Укртелеком» – монополист на рынке связи, число абонентов местной телефонной связи составляет более 10,3 млн. человек. Также компания также оказывает услуги доступа к Интернету, мобильной связи и др.

Доход «Укртелекома» в 2009 году составил 8,4 млрд. грн., убытки – 456,4 млн. грн.