Азиатский банк развития выделит Грузии 300 млн. долл.

Совет директоров Азиатского банка развития (АБР) одобрил выделение Грузии кредита в размере $300 млн для модернизации и развития городской транспортной инфраструктуры.

Кредит предоставляется сроком на 32 года с 8-летним льготным периодом. Процентная ставка в течение льготного периода - 1% годовых, в остальной период - 1,5% годовых.

Средства будут направлены в основном на финансирование проектов, предусматривающих разгрузку густонаселенных городов Грузии от транспорта.

"Это позволит свести к минимуму автомобильные пробки в городах, снизить воздействие на окружающую среду и, в то же время, будет стимулировать экономический рост и увеличение занятости в стране", - сообщает "Транспорт сегодня" со ссылкой на представителя АБР.

Кредит будет предоставлен тремя траншами. В частности, объем первого транша, который предусматривается выделить в текущем году, составит $85 млн. Он будет использован для строительства новой станции Тбилисского метрополитена, а также автодорог, пешеходных и велосипедных дорог, которые могли бы стимулировать развитие туризма, в том числе в высокогорном регионе Сванети. Объем второго транша составит $100 млн, третьего - $115 млн.

Как сообщалось ранее, АБР в 2010-2011 годах планирует предоставить Грузии кредиты в объеме $1 млрд, большую часть которых предусматривается направить на реконструкцию и строительство автодорог, развитие транспортной инфраструктуры, восстановление системы водоснабжения.

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