Порт Шанхай увеличил контейнерооборот на 18,8%

Контейнерооборот порта Шанхай (Китай) в I полугодии 2010 года выросл по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 18,8% - до 13,86 млн TEU, сообщает Shanghai Daily.

Оборот сухих грузов за отчетный период вырос на 24,8% - до 211,5 млн тонн.

Оборот навалочных грузов порту Вайгаоцяо (Waigaoqiao, относится к 5 главным рабочим зонам порта Шанхай) вырос на 16,5% - до 67,4 млн тонн, контейнерооборот увеличился на 13,5% - до 7,2 млн TEU.

Контейнерооборот в глубоководном порту Янгшан увеличился на 30,6% - до 4,7 млн TEU, передает ИАА "Портньюс".

Согласно прогнозу аналитиков Bank of China International, «рост грузооборота портов Китая во второй половине 2010 года может быть не столь сильным, как в первой половине года, и в долгосрочной перспективе темпы роста будут составлять от 10 до 15%».