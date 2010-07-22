Motorola обвинила китайскую Huawei в краже разработок
10:21, 22 июля 2010Транспорт/Связь
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Иск подан в суд Чикаго
Американская компания Motorola обвинила китайского производителя сетевого оборудования компанию Huawei Technologies в краже торговых секретов, пишет Bloomberg.
По данным агентства, жалоба в суд Чикаго была направлена американской компанией еще 16 июля.
На основании перехваченных электронных писем персонала в Motorola утверждают, что один из инженеров компании передал информацию о новом приемопередатчике и других разработках в Huawei.
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