Motorola обвинила китайскую Huawei в краже разработок

Американская компания Motorola обвинила китайского производителя сетевого оборудования компанию Huawei Technologies в краже торговых секретов, пишет Bloomberg.

По данным агентства, жалоба в суд Чикаго была направлена американской компанией еще 16 июля.

На основании перехваченных электронных писем персонала в Motorola утверждают, что один из инженеров компании передал информацию о новом приемопередатчике и других разработках в Huawei.