В Харьковской обл. пассажироперевозки сократились на 0,4%

В Харьковской области за январь-июнь 2010 года количество перевезенных всеми видами пассажирского транспорта пассажиров сократилось на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 312,4 млн. пассажиров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление статистики ОГА.

Согласно сообщению, за указанный период объем выполненной пассажирской работы увеличился на 2,8% – до 5 млрд. 471,3 млн. пасс./км.

В частности, Южной железной дорогой за 6 месяцев т.г. было отправлено 33,1 млн. пассажиров, пассажирская работа выполнена в объеме 3 млрд. 232,5 млн. пасс./км. По сравнению с аналогичным периодом 2009 года отправка пассажиров уменьшилась на 0,5%, пассажирооборот увеличился на 4,5%.

Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физлиц-предпринимателей) за отчетный период воспользовались 74,8 млн. пассажиров, что на 6,2% меньше, чем за январь-июнь прошлого года; услугами перевозчиков – юридических лиц воспользовалось 47 млн. пассажиров (больше на 0,5%). Субъекты малого бизнеса – физические лица за І полугодие перевезли 27,8 млн. пассажиров (меньше на 15,6%).

Из аэропорта Харькова транспортной авиацией отправлено 52,9 тыс. пассажиров, в том числе по международному сообщению – 41,2 тыс. пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отправление пассажиров в целом увеличились на 27,5%, по международному сообщению – на 45,6%.

По данным ГУ статистики, Харьковским метрополитеном за 6 месяцев т.г. перевезено 123,4 млн. пассажиров, в том числе бесплатно – 24,7 млн. По сравнению с январем-июнем 2009 года количество перевезенных в метро пассажиров увеличились на 2,4%, или 2,9 млн. человек, а количество пассажиров, перевезенных бесплатно, уменьшились на 3%.

Трамваями и троллейбусами города в целом перевезено 81,1 млн. пассажиров, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля льготного контингента, перевезенного трамваями и троллейбусами, составляет 64,7%, или 52,5 млн. пассажиров.