В Винницкой обл. сократился объем пассажирских перевозок

В январе-июне 2010 года объем пассажирских перевозок транспортным комплексом Винницкой области сократился на 1%, или 1,276 млн. пассажиров, по сравнению с январем-июнем 2009 годом, - до 126,3 млн. пассажиров.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

По сообщению, в январе-июне 2010 года пассажирские перевозки, выполненные железнодорожным транспортом, увеличились на 1,7% по сравнению с январем-июнем 2009 года - до 16,4 млн. пассажиров.

Пассажирские перевозки, выполненные автомобильным транспортом, в январе-июне 2010 года сократились на 4,3% по сравнению с январем-июнем 2009 года - до 49,327 млн. пассажиров.

Также, в январе-июне т.г. электротранспортом в областном центре перевезено 60,6 млн. пассажиров. Троллейбусным транспортом перевезено всего 32,5 млн. пассажиров, а трамвайным – 28,1 млн. Общее количество перевезенных пассажиров электротранспортом, по сравнению с январем-июнем 2009 г., увеличилось на 1,2%.