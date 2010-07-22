В Николаеве запустили широкополосную сеть доступа в Интернет

Компания «Украинские радиосистемы» (TM Beeline) запустила в Николаеве широкополосную сеть проводного доступа в Интернет на базе современной технологии FTTB («оптика в каждый дом»), обеспечивающей скорости передачи данных до 100 Мбит в секунду.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, это – уже девятнадцатый город в Украине, жители которого могут пользоваться преимуществами доступа к всемирным веб-ресурсам на повышенной скорости благодаря современной технологии FTTB.

В настоящее время в Николаеве оптико-волоконная сеть Beeline охватывает свыше 350 многоэтажных жилых зданий, где расположено 35 тысяч домохозяйств. Скоростной Интернет доступен для подключения горожан в «Корабельном» и «Заводском» районах. В августе-сентябре текущего года будут завершены технические работы в Центральном районе, в микрорайонах «Соляные» и «Северный». Таким образом, к началу октября оптико-волоконная сеть охватит свыше 550 многоэтажных зданий в Николаеве, и воспользоваться услугой смогут жители 55 тысяч квартир.

Руководитель проекта «Beeline Интернет дома» Виктор ГРИБАН отметил, что в дальнейшем компания планирует обеспечивать широкополосным Интернетом и другие города Украины, «строительство оптико-волоконной сети в которых сейчас идет полным ходом».

Справка УНИАН. В настоящее время широкополосная высокоскоростная сеть Beeline охватывает свыше 1 миллиона домохозяйств в 19 городах Украины: Киеве, Броварах, Вишневом, Львове, Харькове, Запорожье, Днепропетровске, Житомире, Одессе, Ивано-Франковске, Луцке, Нежине, Кривом Роге, Кременчуге, Севастополе, Черновцах, Николаеве, Луганске и Ужгороде.

На территории Украины услуги связи оказываются компаниями ЗАО «УРС» и ООО «Голден Телеком» (бренд Beeline), которые входят в группу компаний «ВымпелКом».

Оператор связи Beeline предоставляет полный спектр услуг мобильной связи стандарта GSM 900/1800, фиксированной телефонии, международной и междугородной связи, передачи данных, доступа в Интернет на базе беспроводных и проводных решений, включая технологии оптоволоконного доступа.