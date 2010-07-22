При переходе к другому оператору номера будут сохраняться

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон “О внесении изменений в Закон Украины «О телекоммуникациях» относительно увеличения перечня услуг.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла данный закон 1 июля. За него проголосовал 301 из 427 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом увеличен перечень и расширен доступ к услугам, которые предоставляются всеми операторами телекоммуникаций. В частности, предоставлено абонентам право оставлять в пользовании предоставленный им абонентский номер при переходе от одного оператора связи к другому.

Кроме того, закон обязывает операторов, которые предоставляют услуги подвижной (мобильной) связи, предоставлять услуги национального роуминга, а также дополнить действующий Закон "О телекоммуникациях" определениями специальных терминов ("абонентский номер", "сохранение абонентского номера", "национальный роуминг").