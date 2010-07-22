Госспецсвязи завершает создание единого госпортала «Электронная Украина»

В Государственной службе специальной связи завершают создание единого государственного веб-портала «Электронная Украина» и инициируют внедрение единых для государственных органов форматов электронных документов и требований к электронной цифровой подписи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госспецсвязи, об этом заявил первый заместитель председателя этого ведомства Александр ЦУРКАН на правительственном совещании по вопросам электронного документооборота, которое состоялось сегодня в Киеве под председательством вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО.

В частности, в Госспецсвязи обращают внимание, что государственные органы применяют различные технические решения для создания информационно-телекоммуникационных систем для электронного документооборота, что привело к несовместимости его форматов.

«Вышеупомянутый подход к созданию электронного документооборота в государственных органах не дает возможности построить единую информационно-аналитическую систему контроля и осуществлять надлежащее государственное управление», - отметил первый заместитель председателя Госспецсвязи.

По словам А.ЦУРКАНА, с целью устранения указанных недостатков и в соответствии с требованиями действующего законодательства в ведомстве разработан современный государственный программно-технический комплекс центра сертификации ключей и завершается создание единого государственного веб-портала «Электронная Украина».

Кроме этого, Госспецсвязи предложила совместно с Государственным комитетом Украины по вопросам науки, инноваций и информатизации создать рабочую группу, в рамках которой объединить усилия над разработкой, внедрением и использованием единых для государственных органов форматов электронных документов и единых форматов и требований относительно электронной цифровой подписи.

С целью определения наиболее ожидаемых предпринимателями государственных услуг в электронном виде и их скорейшего внедрения Госспецсвязи также предложила Государственному комитету по вопросам регуляторной политики и предпринимательства активно участвовать в этой работе.