Минтранс ужесточил требования к водителям

Министерство транспорта и связи Украины инициирует внедрение практики специальной профессиональной подготовки и допуска к работе водителей, которые работают на рынке перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтранссвязи.

В сообщении отмечается, что с этой целью министерство разработало Порядок повышения квалификации водителей транспортных средств для предоставления услуг по перевозке пассажиров и грузов, который предусматривает более жесткие требования по допуску водителей к работе в сфере автотранспортных перевозок.

Так, к работе во внутреннем и международном сообщении будут допускаться только водители транспортных средств, которые имеют свидетельство профессиональной компетентности водителя (СПК). Для каждого вида перевозок будет выдаваться свидетельство в соответствии с образцом утвержденной формы и сроком действия пять лет с правом продления.

В частности, свидетельство профессиональной компетентности для предоставления услуг по перевозке пассажиров автобусами смогут получить водители, которые имеют удостоверение водителя категории Д1, Д1Е, Д, ГДЕ и непрерывный стаж работы на транспортном средстве по найму не меньше трех лет.

СПК для предоставления услуг по перевозке грузовыми автомобилями могут получить только те водители, которые имеют удостоверение водителя на право управления транспортным средством категории С1, С1Е, С, СЕ.

Минтрассвязи отмечает, что специальная профессиональная подготовка водителей для предоставления услуг по перевозке пассажиров и грузов будет базироваться на получении необходимых знаний законодательных и нормативно-правовых документов по вопросам технологии перевозок, статуса водителя относительно его прав и обязанностей, правоотношений его с пассажирами, заказчиками услуг, грузовладельцами и другими лицами, причастными к организации транспортного процесса.

Министерство отмечает, что внедрение практики специальной профессиональной подготовки и допуска к работе водителей обусловлено потребностью усиления социальной защиты потребителей услуг общественного автотранспорта и повышения безопасности перевозок.

По оценкам специалистов автомобильного транспорта, внедрение профессиональной подготовки водителей для работы в сфере автотранспортных услуг значительно повысит как безопасность, так и уровень культуры транспортного обслуживания.