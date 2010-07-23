В вагоне поезда «Москва – Евпатория» сгорели 6 купе

Запорожье. Сегодня на территории Запорожской области произошел пожар в пассажирском поезде «Москва – Евпатория».

Как сообщили УНИАН в ГУ МЧС Запорожской области, возгорание произошло в одном из купейных вагонов, в результате чего практически полностью выгорели 6 купе.

Причиной пожара в поезде «Москва - Евпатория» могло стать короткое замыкание.

Об этом сообщили УНИАН в ГУ МЧС Запорожской области со ссылкой на начальника управления Алексея ЛЕПСКОГО.

На данный момент, по информации МЧС, прерванное из-за пожара сообщение восстановлено. Вагон, часть которого выгорела, отбуксирован на запасной путь.

Поезд «Москва - Евпатория» буксируется в Мелитополь, где для пострадавших в результате возгорания - граждан России, оставшихся в результате пожара без вещей и документов, зарезервированы места в двух гостиницах.

Как сообщает пресс-служба Укрзализныци, оперативно были приняты меры по эвакуации пассажиров и разъединению хвостовой и главной части поезда от вагона. Также оперативно было снято электрическое напряжение по непарной и парной колеям.

В 6.25 из Мелитополя выехали две пожарные машины, а со станции «Мелитополь» - пожарный поезд. В 7.20 пожар был полностью ликвидирован.