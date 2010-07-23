В Дагестане задержан поезд «Баку-Харьков»

Москва. Дагестане из-за подрыва железнодорожного полотна задержан на 2,5 часа поезд «Баку-Харьков».

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил начальник службы по связям с общественностью Северокавказской железной дороги РЖД Владимир СВЕРЩЕВСКИЙ.

«Из-за подрыва железнодорожного полотна в Дагестане задержан на 2,5 часа поезд «Баку-Харьков», - сказал В.СВЕРЩЕВСКИЙ.

Он подчеркнул, что опасности для пассажиров нет.

По его словам, администрация железной дороги сделает все необходимое, чтобы поезд вошел в график.

В.СВЕРЩЕВСКИЙ добавил, что сейчас полотно заканчивают осматривают силовики, и как только эта работа будет выполнена, состав отправится по маршруту.

По его словам, более тяжелых последствий удалось избежать благодаря бдительности машинистов локомотивов, прошедших по этому маршруту ранее. Взрыв прошел без ущерба для подъездного состава.

Взрывное устройство неустановленного образца сработало в 08.50 мск недалеко от станции Инчхе.