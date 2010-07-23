Госрегистрация мопедов без документов продлена до 1 ноября

12:29, 23 июля 2010
Транспорт/Связь
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Постановление Кабмина

Правительство до 1 ноября 2010 года продлило государственную регистрацию мопедов без предоставления документов о правомерности их приобретения.

Об этом говорится в обнародованном на Правительственном портале постановлении Кабинета министров Украины "О внесении изменения в пункт 2 постановления Кабинета министров Украины от 23 декабря 2009 г. № 1371".

В частности, правительство постановило, что первая государственная регистрация мопедов до 1 ноября 2010 года может проводиться без предоставления документов, подтверждающих правомерность их приобретения, по установленной процедуре после проведения Государственной автомобильной инспекцией соответствующих проверок.

Как сообщал УНИАН, правительство Юлии ТИМОШЕНКО в декабре 2009 года обязало Министерство внутренних дел с 1 января 2010 года обеспечить проведение государственной регистрации мопедов.

Правительство разрешило до 1 июля 2010 года проводить первую государственную регистрацию мопедов, приобретенных до введения госрегистрации, без предоставления документов, которые подтверждают правомерность их приобретения, по установленной процедуре после проведения Государственной автомобильной инспекцией соответствующих проверок.

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