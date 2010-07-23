Донецкая ж/д ограничивает скорость движения

Донецкая железная дорога, в связи с резким повышением температуры воздуха в Украине, принимает дополнительные меры безопасности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно сообщению, сейчас проводится усиленная проверка железнодорожного пути. Это связано с физическими процессами, происходящими в рельсах при их нагревании. Когда температура воздуха значительно повышается, металл, из которого изготовлены рельсы, расширяется и создаются продольные температурные напряжения в рельсах, что может деформировать путь и создать угрозу безопасности движения.

Так, в жаркие летние дни на некоторых участках дороги рельсы железнодорожного полотна раскаляются до 53-55 °С, а местами и до 57°С.

В пресс-службе подчеркнули, что высокая температура требует изменения условий эксплуатации железной дороги с тем, чтобы обеспечить необходимый уровень безопасности. По правилам эксплуатации железной дороги, если температура рельсы свыше 50°С, то скорость движения поездов снижается (скорость движения составов по дороге определяется не возможностями локомотива, а состоянием пути).

В настоящее время работники путевого хозяйства дороги организовали ежедневные дополнительные обходы пути, во время которых опытные монтеры осматривают состояние железнодорожного полотна. Особое внимание уделяется местам сопряжения звеньевого и бесстыкового пути. Замеры температуры рельс в период наиболее высоких температур производятся ежечасно.

Предупреждение об ограничении скорости действует в основном с 12 до 18 часов, заключили в пресс-службе ДЖД.