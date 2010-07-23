В Черкассах городская власть выкупит здание речного вокзала

Депутаты Черкасского горсовета на заседании сессии дали согласие на приобретение в собственность громады Черкасс здания речного пассажирского вокзала, расположенного на ул. Г. Сталинграда.

Как сообщил корреспонденту УНИАН городской голова Сергей ОДАРЫЧ, мэрия хочет выкупить у частного собственника этот объект, чтобы восстановить его работу.

По его словам, речные (грузовой и пассажирский) порты были приватизированы свыше 10 лет назад. Грузовой порт работает и сейчас, а пассажирский находится в упадке.

"Владелец утверждает, что пассажирский порт - нерентабельный. Поэтому заниматься водными перевозками он не намерен. Город три года вел с ним переговоры: предлагали продать объект другим инвесторам, искали тех предпринимателей, которые согласятся взять порт и восстановить его работу. Все же договорились с владельцем, что городская власть выкупит здание и будет заниматься развитием пассажирского вокзала", рассказал мэр.

Он отметил, что в этом году в бюджете развития города предусмотрено 1,5 млн. грн. на приобретение здания пассажирского речного вокзала. Мэрия будет вести переговоры с владельцем об уменьшении цены.

По словам С.ОДАРЫЧА, в планах городской власти в следующем году возродить работу речного пассажирского вокзала. В частности, предполагается сделать прогулочные рейсы на острова или по Днепру, также вокзал будет принимать транзитные пассажирские корабли.