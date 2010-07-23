"АэроСвит" и "Донбассаэро" удвоят интенсивность полетов в Израиль

Авиакомпании "АэроСвит" и "Донбассаэро" намерены в зимний период навигации этого года удвоить, по сравнению с зимой прошлого года, интенсивность совместных полетов между городами Украины и Израиля до 16 рейсов в неделю.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «АэроСвит».

Решение компаний связано с заключением в среду, 21 июля, межправительственного украино-израильского соглашения о либерализации визового режима.

Авиакомпании рассчитывают, что документ вступит в силу до начала зимнего периода навигации IATA (до 31 октября 2010 г.).

«Таким образом, в зимний период 2010 г. компании будут выполнять в столицу Израиля 16 рейсов в неделю – вдвое больше, чем в зимний сезон прошлого года. В частности, 13 рейсов в Тель-Авив будут осуществляться из Киева и еще по одному в неделю – из Одессы, Донецка и Днепропетровска», - отмечается в сообщении компании.

Справка УНИАН. Компании "АэроСвит" и "Донбассаэро" в начале 2007 года объявили о создании Стратегического Альянса "Украинская авиационная группа". Перевозчики сформировали общую сеть маршрутов и составили совместное расписание полетов.

В 2007 г. альянсное соглашение, заключенное компаниями, было поддержано Министерством транспорта и связи, Госавиаадминистрацией Украины, Фондом госимущества, представляющим государство в составе акционеров "АэроСвита", а также одобрено Антимонопольным комитетом Украины.

На сегодняшний день объединенная маршрутная сеть "АэроСвита" и "Донбассаэро" включает 75 регулярных воздушных линий в 32 страны мира. Консолидированный флот альянса насчитывает 13 среднемагистральных самолетов Boeing 737, 3 дальнемагистральных Boeing 767 и 4 Airbus 320. Помимо этого, совместно с другими украинскими перевозчиками – партнерами компании альянса используют на ряде маршрутов самолеты Embraer 145, Embraer 195 и Антонов 148.