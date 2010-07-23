Львовский локомотиворемонтный завод завершил І полугодие с прибылью

ОАО "Львовский локомотиворемонтный завод" (Львов) завершило январь-июнь т.г. с чистой прибылью 1,110 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2009 года чистый убыток составлял 2,063 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

Согласно сообщению, в январе-июне завод увеличил чистый доход на 71,5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 72,925 млн. грн. Валовой доход (выручка) от реализации в первом полугодии увеличился на 71,9% – до 87,440 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Львовский локомотиворемонтный завод" (Львов) специализируется на ремонте электровозов постоянного тока ВЛ8, ВЛ10, ВЛ11 и электровозов переменного тока ВЛ60, ВЛ80.

100% акций ОАО "Львовский локомотиворемонтный завод" принадлежат государству и находятся в управлении Министерства транспорта и связи Украины.

В 2009 году Львовский локомотиворемонтный завод сократил чистую прибыль на 99% по сравнению с 2008 годом – до 63 тыс. грн.