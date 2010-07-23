Запорожский электровозоремонтный завод увеличил прибыль на 7%

ОАО «Запорожский электровозоремонтный завод» (г. Запорожье) в январе-июне т.г. увеличило чистую прибыль на 7,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, - до 0,298 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-июне завод увеличил чистый доход в 2 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, - до 113,348 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации в 2 раза - до 136,018 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Запорожский электровозоремонтный завод» специализируется на ремонте электровозов ЧС7, ЧС2, ЧС4, ЧС8, ВЛ80Т, ВЛ80К, ВЛ82М, электрических машин, электроаппаратов, колесных пар и тяговых двигателей. Предприятие изготавливает до 80% запасных узлов и деталей собственного производства, а также комплектующих для капитально-обновительного ремонта электровозов ЧС4.

100% акций ОАО «Запорожский электровозоремонтный завод» принадлежат «Укрзализныце».

В 2009 году завод сократил чистую прибыль на 91,7%, по сравнению с 2008 годом, - до 0,364 млн. грн.