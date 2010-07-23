Аэропорт «Борисполь» планирует в этом году увеличить свой доход

Государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь» планирует в 2010 г. увеличить по сравнению с прошлым годом свой доход на 8,8% - до 1 млрд. 391 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи, такие цифры содержатся в финансовом плане аэропорта на 2010 год, утвержденном Кабинетом министров Украины распоряжением от 21 июля 2010 года № 1475-р.

В соответствии с утвержденным планом, чистая прибыль предприятия в этом году должна составить 313 млн. 975 тыс. грн., что почти на 126 млн. грн. больше запланированного на 2009 г.

Кроме того, согласно утвержденному документу, аэропорт «Борисполь» уплатит в государственный бюджет свыше 233 млн. грн. Общий объем платежей в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды составит 333,8 млн. грн.

Также в финплане предусмотрено привлечение средств на развитие предприятия в сумме 2 млрд. 167,8 млн. грн. Эти средства планируется направить на капитальное строительство - 1 млрд. 649,9 млн. грн.; приобретение (изготовление) основных средств – 96,8 млн. грн.; модернизацию и модификацию основных средств - 421,03 млн. грн.

Справка УНИАН. Государственный международный аэропорт «Борисполь» расположен в 29 км от Киева и является крупнейшим международным аэропортом в Украине. Он относится к аэропортам класса А и представляет собой многопрофильное предприятие, объединяющее работу более 30 различных служб.

Аэропорт принимает регулярные рейсы иностранных и украинских авиакомпаний.