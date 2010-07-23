НКРС приняла решение о выдаче 17 лицензий

На очередном заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) принято решение о выдаче 17 лицензии.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе НКРС.

В частности, принято решение о выдаче 3 лицензий, переоформлении 1 лицензии и продлении срока действия 1 лицензии на пользование радиочастотным ресурсом; о выдаче 14 лицензий, переоформлении 1 и продлении срока действия 1 лицензии на осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций; по 17 заявкам операторов телекоммуникаций о выделении и переоформлении номерного ресурса.

В Реестр радиоэлектронных средств внесено 9 радиоэлектронных средств и внесены изменения относительно 2 типов радиоэлектронных средств.

Комиссия взяла за основу проект Изменений к Положению о предоставлении разрешений на ввоз из-за границы в Украину радиоэлектронных средств и излучающих устройств и Порядка реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств. Указанные документы будут обнародованы на веб-сайте НКРС.

Комиссия рассмотрела проекты законов Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения государственного регулирования хозяйственной деятельности» и «Об особенностях осуществления закупок за государственные средства телекоммуникационных услуг, в том числе по ретрансляции радио- и телесигналов (за исключением услуг мобильной связи и услуг интернет-провайдеров)».

Следующее заседание НКРС состоится 29 июля 2010 года.