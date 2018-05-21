Украина наращивает “добычу” меди из телекоммуникаций

Несмотря на изнуряющий летний зной, Украинский союз промышленников и предпринимателей не дремлет, он всерьез занялся проблемой воровства на рынке телекоммуникаций. Оказывается, в Украине для желающих отхватить пару килограммов меди открыт сезон охоты на телефонный кабель, используемый компаниями для предоставления услуг связи, телевидения и Интернета. Весной этого года, видимо, из гуманных соображений, из Уголовного кодекса исчезла статья №188, которая являлась хоть каким-то сдерживающим фактором для “медидобытчиков”. И без того сложную ситуацию с защитой оборудования телеком–компаний усугубляют кабельные войны между интернет- и телепровайдерами. Собравшись за “круглым столом” в УСПП, участники рынка попытались выработать методы борьбы с этой напастью. Спектр предложений оказался на удивление широк…

«Вырезанная» инвестпривлекательность

Для начала несколько слов о практико-теоретической подоплеке проблемы и ее глобальных последствиях для нашей экономики. По мнению президента УСПП Анатолия Кинаха, рост количества краж телекоммуникационного оборудования помимо прямых убытков для операторов рынка связи наносит удар по инвестиционной привлекательности Украины в целом. Он убежден, что неспособность государства на законодательном уровне противостоять данной проблеме может отпугнуть зарубежных инвесторов, готовых вкладывать в этот сегмент рынка.

Глава правления Интернет-ассоциации Украины (ИАУ) Татьяна Попова обозначила две составляющие данной проблемы. «Во-первых, - тривиальное воровство кабеля. В частности, в Одессе мы были вынуждены обращаться в прокуратуру по поводу повреждения сетей одного из операторов сотрудниками коммунального предприятия. Аналогичные случаи были зафиксированы в Харькове и Виннице. К сожалению, они начинают принимать массовый характер. Во-вторых, - конкурентные войны между операторами. Что касается воровства, то оно обусловлено, в первую очередь, обнищанием в условиях кризиса украинцев, проживающих в депрессивных районах страны. Конкурентные войны так же во многом спровоцированы кризисом, так как бурное развитие телекоммуникаций накануне обвала экономики в 2008 году сменилось спадом, что привело к перенасыщению рынка операторами», - отметила глава ИАУ.

Законодательство: было слишком жестким, стало очень мягким

Анализ украинского законодательства в свете обсуждаемой проблемы приводит к неутешительным выводам. «Для противодействия кражам телекоммуникационного оборудования в Украине есть несколько статей Уголовного кодекса - 360, 361 и 362. Правда, 361-я и 362-я статьи предусматривают наказание за компьютерные преступления и не в полной мере применимы к случаям хищения кабеля. 360-я статья «Умышленное повреждение линий связи», которая пришла на смену статье №188, применима в нашем случае, но предусматривает слишком гуманное наказание. Никто из нас не против гуманности, действительно 188-я статья УК предусматривала слишком суровые наказания за кражу или порчу кабелей телекоммуникаций, вплоть до конфискации имущества и 15 лет заключения. Но, к этой статье стоило добавить ряд комментариев. Возможно, столь суровые наказания должны были защищать нас от таких угроз, как авария на АЭС или другие техногенные катастрофы, спровоцированные выходом из строя коммуникаций”, - отметил вице-президент УСПП Иван Петухов.

По его мнению, власть уделяют данной проблеме слишком мало внимания. «Для того, чтобы понять важность телекоммуникационных сетей, стоит вспомнить высказывание «классика» - Владимира Ленина, который говорил, что первым делом нужно взять в свои руки телеграф, телефон и почту. Сегодня почта, телеграф и телефон, а вместе с ними и такая важная вещь как интрнет-банкинг – наши телекоммуникации. Стоит только спуститься в кабельную канализацию и произвести несколько несложных манипуляций для того, чтобы парализовать жизнь целого города», - отмечает эксперт.

По данным УСПП, за последний квартал текущего года наблюдается мощный всплеск краж и повреждений кабелей. Если раньше подобные случаи были единичными и имели локальный характер, то в последние месяцы кабель вырезается сотнями метров, многоквартирные дома лишаются связи. И счет таким случаям пошел на сотни, под нож попадают такие участки сетей, по которым идет вызов скорой помощи, пожарных, милиции. Наказание за это - мизерные штрафы и условные сроки.

*** Статья №188 «Кража путем демонтажа и другим методом электрических сетей, кабельных линий связи и их оборудования» была изъята из Уголовного кодекса Украины в апреле 2010 года. За соответствующее решение проголосовали 238 народных депутатов. Законопроект об отмене статьи был разработан Министерством юстиции во исполнение обязательства Украины перед Советом Европы относительно гуманизации системы исполнения наказаний. Как теперь становится ясно, гуманизация оказалась чрезмерной и спровоцировала рост преступлений в этой сфере.

Участники круглого стола решили инициировать доработку законодательства в отношении ужесточения наказаний за кражу и порчу телекоммуникационного имущества. Такой путь хоть и выглядит вполне логичным, но простым и коротким не будет. Провести законодательные изменения в Уголовный кодекс через парламент - это вам не 10 метров кабеля вырезать…

Интернет-провайдеры на тропе войны

И так, основные типы преступлений в сфере телекоммуникаций - в первую очередь, кража медных кабелей с целью их последующей сдачи на металлолом, кража телекоммуникационного оборудования для продажи или установки в интересах конкурирующих компаний, использование сетей или оборудования компании ее конкурентами и обычный вандализм, который также может быть направлен против конкурента.

Как отметил генеральный директор компании "IPNet" Дмитрий Грищук, «еще пару лет назад мой рассказ свелся бы к тому, как тяжело противостоять злоумышленникам, ворующим кабель и дорогостоящее оборудование, а так же о том, сколько денег уходит на его восстановление. Но сегодня я хочу говорить о другом. С 2005 года "IPNet" активно сотрудничает с Государственной службой охраны при МВД, только за 2009 год и первое полугодие этого года оперативными нарядами УГСО были совершены 727 выездов по фактам хищения телекоммуникационного оборудования нашей компании. По подозрению в совершении противозаконных действий задержаны 29 человек, было открыто 19 уголовных дел, которые закончились обвинительными приговорами суда. Проведенный компанией комплекс работ позволяет реагировать на любое несанкционированное вмешательство в наши сети».

При этом он констатировал, что среди задержанных злоумышленников неоднократно встречались сотрудники компаний интернет-провайдеров. «Подобная практика, к сожалению, существует – зачем тратить деньги на прокладку кабеля и установку оборудования, когда можно отрезать кабель у коммуникационного ящика своего конкурента и аккуратно подсоединить свой. Таким образом, крадется и сама линия, и услуга по подключению клиентов», - добавил гендиректор "IPNet".

Он призвал участников рынка открыто выяснять отношения в подобных ситуациях, а не ввязываться в кулуарные разборки с угрозами и шантажом.

Д.Грищук так же рассказал о достаточно неожиданном прецеденте. «Недавно в Киеве сотрудниками УГСО были задержаны злоумышленники, у которых обнаружили более 2 км кабеля. Нашего, маркированного кабеля там было около 80 м, остальной принадлежал другим провайдерам. Однако не один из них не смог предоставить документы, подтверждающие право собственности на этот кабель. В результате дело было закрыто по причине недостаточной суммы ущерба, так как 80 м нашего кабеля было для этого недостаточно. Получается, что в Киеве проложены тысячи метров «ничейного» кабеля, который можно взять и ничего за это не будет», - отметил Д.ГРИЩУК.

Поделился печальным опытом и директор Харьковских телекоммуникационных систем Владимир Шульц. «Рынок телекоммуникаций в Харькове крайне перенасыщен, те компании, которые строили кабельные или интернет-сети, не до конца оформили документы. У многих нет актов ввода в эксплуатацию сетей, чем пользуются недобросовестные конкуренты. Типичный пример - нашей компании стало известно, что наши же абоненты получают сигнал другого провайдера. У нас стали пропадать платежи. Придя на проверку в один из домов, мы выяснили, что по нашим сетям идет сигнал неизвестной компании, а врезка в нашу сеть была осуществлена в 100 метрах от дома. То есть, они проникли в канализацию «Укртелекома» и несанкционированно подключились к сети. Проведя соответствующую экспертизу с помощью Государственной инспекции связи, мы обратились в СБУ. В результате, возбуждено уголовное дело по статье № 362 УК - незаконное вмешательство в работу сети, что привело к блокированию сигнала», - рассказал В.Шульц.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод - эффективно бороться с воровством и «недобросовестными» коллегами по цеху провайдеры в состоянии и без ужесточения законов. УГСО им в помощь…

Украина медь не добывает, тем не менее, экспортирует

Одна из главных причин роста краж медного кабеля заключается в том, что после вступления Украины в ВТО (2008 год) экспортная пошлина на медь будет снижена в течение 5 лет с 30% до 15%. Как отмечает генеральный директор компании «Крымтел» Марина Поваляева, «в Украине существует единственное месторождение меди в Волынской области, которое на сегодняшний день не разрабатывается. Вместе с тем, наша страна экспортирует медь, и весь этот экспорт осуществляется за счет лома. Хотя точных цифр не удалось найти, но еще до вступления Украины в ВТО, в 2007 году из страны было экспортировано товаров медной группы на сумму 186 млн. долл. По данным экспертов, в последние годы наблюдается рост экспорта из Украины необработанных медных сплавов, иными словами переплавленного медного лома», - подчеркнула М.Поваляева.

Ситуацию с ростом объемов “добычи” меди в Украине наиболее ярко иллюстрируют данные крупнейшей телекоммуникационной компании страны “Укртелекома”. По словам начальника отдела защиты имущества компании Виктора Яременко, за І полугодие этого года убытки «Укртелекома» от кражи медного кабеля возросли более чем в два раза и составили 5,5 млн. грн. Если в 2009 году из сетей «Укртелекома» было похищено 336 км кабеля на общую сумму 4 млн. грн., то только за первые шесть месяцев текущего года украдено 497 км кабеля. “Если динамика І полугодия сохранится и в дальнейшем, то за 2010 год убытки компании от краж кабеля увеличатся более чем вдвое. Всплеск хищений связан с ростом цен на медь, которая стоит сейчас в пунктах приема цветных металлов около 60 грн. за 1 кг. Кроме того, росту краж способствовала безнаказанность злоумышленников, так как их редко привлекали к уголовной ответственности в связи с невысокой стоимостью украденного имущества. Наибольшее количество случаев хищения отмечено в депрессивных районах Днепропетровской, Донецкой и Луганской областей», - уточнил В.Яременко.

По его словам, благодаря совместным усилиям «Укртелекома» и правоохранительных органов, динамику роста краж удалось замедлить. «Однако для того, чтобы эффективно противодействовать воровству, необходимо повысить контроль пунктов приема цветных металлов и на законодательном уровне ужесточить наказание за кражу или порчу кабеля. Не важно, вырезали пару сантиметров или 500 метров – кабель перерезан, вода затекла и приходится менять сотни метров кабеля. Таким образом, повреждение равносильно краже», - отметил представитель «Укртелекома».

Он обрисовал довольно невеселые перспективы участников рынка. «Пока вы работаете в областных центрах и крупных городах, это еще цветочки, вы еще не вышли на село. Там вы просто не сможете контролировать ситуацию», - подчеркнул В.Яременко.

Преступление как наказание

Чем больше насыщенность региона предприятиями, тем больше количество телекоммуникаций, проложенных еще в советские времена, именно в такой местности «содержание» меди в одном квадратном километре в разы выше, чем в среднем по Украине.

Режут медный кабель и не в индустриальных областях, таких как Житомирская или Черниговская, но масштабы все же не те. Тогда как в индустриальных регионах не только кабель залегает на значительных площадях, но и количество тех, кому ничего не остается, как сдавать лом цветных металлов, тоже резко увеличилось с начала кризиса. Наказывать «добытчиков» нужно. Но давайте на минутку задумаемся о том, кто же они эти злоумышленники. Возьмем, к примеру, город Артемовск Донецкой области, в котором расположен завод по обработке цветных металлов (АЗОЦМ). Кстати, ведущее предприятие Украины по производству продукции из меди. В начале 2009 года примерно половина из 3,5 тысячи его работников попали под сокращение. На АЗОЦМ резко упало производство основных видов продукции — медного проката, латунного проката, медной катанки и слитков. Осталась, практически, только медная катанка. 1,7 тыс. уволенных пополнили ряды безработных. В городе с населением 30 тысяч человек шансы найти работу равны нулю. Кто из них стал «медидобытчиком» - неизвестно. Но подобных «производственных историй» в Украине сотни.

Однако, основное внимание представителей телекоммуникационной индустрии сосредоточено на ужесточении законов. К обсуждению проблемы подключили представителя Генпрокуратуры Вячеслава Поляка. По его мнению, один из главных вопросов, неурегулированных на законодательном уровне – граничная стоимость имущества, при краже которого наступает уголовная ответственность. «С прошлого лета эта сумма была снижена до 87 грн., тогда как ранее было 700 грн. Однако 87 грн. тоже не являются достаточно обоснованными, так как зачастую расходы государства на расследование таких мелких краж многократно превосходят стоимость похищенного имущества. Сейчас есть законопроект, согласно которому минимальная стоимость имущества, по факту хищения которого возбуждается уголовное дело, должна будет составлять 1 необлагаемый минимум, то есть, около 400 грн. Конечно, существует проблема сокрытия местными органами милиции фактов мелких краж и отсутствие их регистрации. Совместно с МВД мы работаем над решением этой проблемы, и я хотел бы, чтобы представители телекоммуникационных компаний более активно сообщали о подобных кражах именно в органы прокуратуры», - подчеркнул В.Поляк.

Позволим себе в заключение одно явно крамольное пожелание. Если на воровстве или порче кабеля поймали сотрудника телекоммуникационной компании, то спрашивать с него стоит максимально строго. Но если человек от безысходности тащит медный кабель в пункт приема цветных металлов, то это совсем другое дело. Все-таки решение проблем телеком-компаний во многом зависят от способности нынешнего руководства страны обеспечить достойную жизнь своих избирателей. К тому же, было бы не плохо разобраться с пунктами приема цветных металлов, которые “крышуют” местные органы власти. И уж в последнюю очередь речь стоит вести об ужесточении наказаний.

Антон Лосев (УНИАН)