НКРС предлагает внедрить регистрационную основу осуществления деятельности

На очередном заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) был рассмотрен проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения государственного регулирования хозяйственной деятельности.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе НКРС.

Комиссия предложила в законопроект ряд изменений, которые имеют целью создать более благоприятные условия для осуществления предпринимательской деятельности благодаря упрощению механизмов получения лицензий и увеличению видов хозяйственной деятельности, которые не подлежат лицензированию.

НКРС поддержала нормы проекта Закона, в частности относительно упрощения процедуры доступа субъектов ведения хозяйства к осуществлению деятельности в сфере предоставления услуг почтовой связи. Комиссия предлагает доработать законопроект с целью внедрения регистрационной основы осуществления деятельности в сфере предоставления услуг почтовой связи.

Соответствующие предложения в законопроект будут направлены в Комитет по вопросам транспорта и связи ВР.