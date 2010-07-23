НКРС вводит маркировку радиоэлектронных средств

На очередном заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) принято решение принять за основу проекты изменений в Положение о предоставлении разрешений на ввоз из-за границы в Украину радиоэлектронных средств и излучающих устройств (РЭС и ИУ) и Порядка реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств (в т.ч. мобильных телефонов).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

Согласно сообщению, НКРС в соответствии со статьей 29 Закона Украины «О радиочастотном ресурсе Украины» может вводить дополнительные меры по предотвращению распространения продукции, ввезенной из-за рубежа с нарушением законодательства Украины. С целью контроля за оборотом и защиты украинского рынка от некачественных и запрещенных к использованию РЭС и ИУ вводится их маркировка учетными марками.

В соответствии с предложенными изменениями РЭС и ИУ, которые ввозятся из-за границы для реализации, подлежат обязательной маркировке учетными марками. Изготовление этих марок, подготовку необходимых данных для нанесения и выдачу их субъектам ведения хозяйства для самостоятельной маркировки РЭС и ИУ обеспечивает Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР). Следует отметить, что учетные марки будут предоставляться без дополнительной оплаты, а срок их действия – неограниченный.

Также документы определяют перечень РЭС и ИУ, которые не подлежат маркировке. К ним относятся РЭС и ИУ, которые временно ввозятся на территорию Украины, ввозятся в Украину с целью испытаний и сертификации, транзитом перемещаются через территорию Украины, а также те РЭС и ИУ, которые входят в Перечень, для ввоза которых не требуются разрешения, и те, которые изготовлены в Украине и экспортируются за ее пределы.

Реализация на территории Украины, в том числе и через сеть комиссионной торговли и интернет-магазины, немаркированных РЭС и ИУ запрещается.

Планируется, что надзор за соблюдением субъектами ведения хозяйства требований нормативно правовых актов будут осуществлять органы Государственной налоговой администрации, Министерства внутренних дел Украины и Государственная инспекция связи.

Документы будут обнародованы для общественного обсуждения на официальном веб-сайте НКРС.

Справка УНИАН. Учетная марка - контрольная этикетка одноразового использования с нанесенными данными контрольно-учетной информации в виде двухмерного штрихового кода, который позволяет в автоматизированном режиме идентифицировать каждую промаркированную единицу РЭС и ИУ при осуществлении контроля за их оборотом в Украине.