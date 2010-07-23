Увеличились перевозки грузов ж/д транспортом между Украиной и Польшей

По итогам I полугодия 2010 г. объемы перевозок грузов между Украиной и Польшей составили 4,58 млн. т, что в 2,7 раза больше, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», об этом шла речь во время вчерашней встречи генерального директора «Укрзализныци» Михаила КОСТЮКА и председателя правления, гендиректора АО ПКП (польские железные дороги) Анджея ВАХА в Варшаве.

В частности, экспортных грузов перевезено 4,19 млн. т (за 1 полугодие 2009 г. — 1,42 млн. т), импортных — 309 тыс. т (190 тыс. т), транзитных — 79 тыс. т (51 тыс. т).

Относительно пассажирских перевозок, то также наблюдается тенденция к их увеличению — за весь прошлый год железнодорожным транспортом между Украиной и Польшей было перевезено 88,5 тыс. пассажиров, а за первый квартал 2010 года почти 25 тыс. В целом между Украиной и Польшей курсируют 4 пары поездов:

№ 29/30 Киев – Берлин «Каштан»

№ 51/52 Киев – Пшемысль – Вроцлав

№ 35/36 Львов – Вроцлав

№ 67/68 Киев – Варшава