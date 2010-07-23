«Укрзализныце» компенсировали всего 18% за перевозку льготников

Железные дороги Украины за 6 месяцев 2010 г. перевезли пассажиров льготных категорий на сумму 270,5 млн. грн., в то время как размер полученных компенсаций составляет всего 49,2 млн. грн. (18,2% от необходимой суммы).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

При этом, по информации ведомства, льготные перевозки, заказчиком которых являются областные госадминистрации, выполнены на сумму 167,6 млн. грн., в то время как компенсаций на них получено на сумму 39,2 млн. грн. (23,4%).

Как отмечают в «Укрзализныце», также сложной остается ситуация с финансированием за льготную перевозку студентов высших учебных заведений І-ІV уровней аккредитации и учащихся профессионально-технических учебных заведений. Железными дорогами перевезены студенты на сумму 86,8 млн. грн., а сумма компенсации составляет 9,5 млн. грн. (11%).

Хуже всего обстоят дела с финансированием перевозки детей в возрасте от 6 до 14 лет. Железные дороги перевезли таких детей на сумму 15,5 млн. грн., а компенсации не получены вообще.

Справка УНИАН. В соответствии с действующим законодательством Украины железные дороги безотказно предоставляют льготный проезд 26 категориям граждан: ветеранам войны и труда, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсионерам по возрасту, студентам высших учебных заведений І-ІV уровней аккредитации и учащимся профессионально-технических заведений, детям в возрасте от 6 до 14 лет и др. В соответствии с Законом Украины «О железнодорожном транспорте» убытки от перевозок отдельных категорий граждан на льготных условиях должны компенсироваться за счет государственного или местного бюджетов в зависимости от того, каким органом власти принято такое решение.