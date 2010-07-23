Кабмин утвердил порядок переоборудования транспортных средств

Кабинет министров Украины своим постановлением от 21 июля 2010 г. №607 утвердил Порядок переоборудования транспортных средств.

Текст соответствующего постановления размещен на официальном сайте правительства.

Данный порядок определяет процедуру переоборудования транспортных средств, предназначенных для эксплуатации на улично-дорожной сети общего пользования, которое приводит к изменению полной массы и ее деления по осям, размещения центра веса, типа двигателя, его веса и мощности, колесной базы или колесной формулы, системы тормозного и рулевого управления и трансмиссии, в частности для работы на газовом моторном топливе и альтернативных видах жидкого и газового топлива.

Для переоборудования транспортного средства в индивидуальном порядке владелец подает в специально уполномоченную организацию заявление о согласовании переоборудования транспортного средства. Уполномоченная организация рассматривает заявление о согласовании и определяет техническую возможность и условия переоборудования транспортного средства с учетом того, что его конструкция должна отвечать требованиям безопасности дорожного движения.

Срок рассмотрения заявления о согласовании не должен превышать 10 рабочих дней.

В документе о согласовании отмечаются сведения о транспортном средстве и его владельце, виде и условиях переоборудования транспортного средства. Срок действия документа о согласовании составляет один год со дня его выдачи.

После переоборудования транспорта владелец выбирает организацию по оценке соответствия и подает заявление о проведении оценки соответствия транспортного средства. По результатам оценки выдается сертификат соответствия для переоборудуемых автобусов и акт технической экспертизы или сертификат соответствия для других транспортных средств, которые переоборудуются. Срок проведения оценки не должен превышать один месяц.

Оплата выполненных специально уполномоченной организацией и организацией из оценки соответствия работ осуществляется согласно законодательству.

Перерегистрация транспортного средства, которое переоборудуется, проводится регистрационно-экзаменационным подразделом Госавтоинспекции МВД в соответствии с Порядком государственной регистрации (перерегистрации), снятия из учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 7 сентября в 1998 г. №1388.