Лужков вновь предложил построить Керченский мост

Симферополь. Строительство моста через Керченский пролив между Россией и Украиной является выгодным проектом и будет способствовать развитию инфраструктуры восточного Крыма, считает мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Симферополе на встрече с руководителями Крыма.

«Мы недавно купили еще одну здравницу, которую будем приводить в порядок, недалеко от Керчи. Когда мы говорим о восточном направлении (Крыма), там есть, я изучил это, прекрасные возможности развития, расширения с участием Москвы. Когда мы говорим об этом направлении, я снова хотел бы предложить ту идею, с которой мы вышли лет 10-11 назад, по строительству Керченского моста», - сказал Ю.ЛУЖКОВ.

«Это потрясающее по выгодности дело. Это сокращение на тысячу километров пути следования Лондон-Индия. Это сокращение (времени) перевозок. Это выгоднейшее направление… Это развитие восточной части Крыма», - отметил мэр столицы России.

По его словам, тема строительства моста в последние годы «была обнулена» не по экономическим, а по политическим мотивам. «Нужно было поставить все больше и больше барьеров между нами, между нашими странами», - считает Ю.ЛУЖКОВ.

Вместе с тем, по его мнению он, Россию и Украину «никто никогда не разъединит». «Тем более, если мы будем стремиться решать вопросы вместе, мы будем успешнее. Успешнее в чем? Успешнее в служении своим гражданам: Украина - своим, Россия - своим», - заявил мэр Москвы.

Как сообщал УНИАН, мост через Керченский пролив сократит транспортный путь из Херсона в Новороссийск на 450 километров.

Крымский премьер Василий ДЖАРТЫ в апреле заявлял, что убедил президентов России и Украины Дмитрия МЕДВЕДЕВА и Виктора ЯНУКОВИЧА в необходимости скорейшего строительства транспортного перехода через пролив. По его данным, российская сторона заинтересована в том, чтобы мост был готов к 2014 году - к началу Олимпиады в Сочи.

В.ЯНУКОВИЧ во время президентской предвыборной кампании обещал построить мост.