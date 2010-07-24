Греция освободит экипаж украинского судна «Алла»

23 июля прокуратура Афин вынесла постановление об освобождении всех членов экипажа судна «Алла».

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерство иностранных дел Украины, это решение было принято благодаря предпринятым МИД и Посольством Украины в Греции мерам.

Экипаж в полном составе находится на борту судна «Алла».

Судно „Алла”, которое стоит в порту Элевсина (Греция), и груз на нем продолжают оставаться под арестом.

Как известно, 11 июля в территориальных водах Греции было арестовано украинское судно „Алла” и 9 членов экипажа - граждан Украины по подозрению в незаконном ввозе на территорию Греческой Республики большой партии табачных изделий.

14 июля следователь компетентных органов Греции в присутствии сотрудника посольства, адвоката и переводчика вынес постановление о замене задержания арестованных граждан Украины подпиской о невыезде.

В данное время решаются организационные вопросы, связанные с возвращением украинских моряков на Родину.