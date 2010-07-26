Укрзализныця инвестирует 5,7 млн. грн. в восстановление моста

«Укрзализныця» инвестирует 5,7 млн. грн. в восстановление разрушенного ливнем моста на участке Вадул-Сирет–Государственная граница.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, такое решение принял инвестиционный комитет «Укрзализныци».

В частности, в ближайшее время Львовская железная дорога объявит конкурс по изготовлению проектно-сметной документации и возобновлению водоотводного сооружения моста.

Железнодорожники надеются полностью отстроить мост на протяжении этого года.

Как сообщалось, 28 июня 2010 г. на перегоне Вадул Сирет–Госграница была подмыта и развалена береговая опора арочного каменного моста длиной 10,8 м и высотой 7,8 м. Движение поездов на этом перегоне было остановлено.